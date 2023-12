zaterdag 9 december 2023 om 10:59

Nog witter dan andere jaren: nieuw tenue UAE Emirates onthuld

Het tenue van UAE Emirates voor 2024 is bekend. Tadej Pogacar zelf heeft op Instagram onthult hoe de outfit eruitziet. Wat vooral opvalt, is dat het shirt bijna volledig wit is.

Het wit heeft dus de overhand, maar op de buik zien we nog wel enkele kronkelige strepen in de kleuren van de Verenigde Arabische Emiraten: rood, groen, wit en zwart. Overigens zullen deze strepen niet te zien zijn op het wedstrijdtenue van Pogacar. Hij is namelijk Sloveens kampioen en draagt een aangepast tricot.