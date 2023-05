Nog meer slecht nieuws voor De Lie: Belg breekt ook rib en borstbeen

Arnaud De Lie zal een tijdje niet kunnen fietsen. De Belgische sprinter van Lotto Dstny kwam dinsdag in de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke hard ten val in de eindsprint. Er werd in het ziekenhuis al een sleutelbeenbreuk vastgesteld, maar de schade blijkt na verder onderzoek nog groter.

De Lie heeft namelijk ook een rib en zijn borstbeen gebroken. Ook heeft hij last van een klaplong. Dat heeft zijn werkgever inmiddels laten weten via social media. De 21-jarige renner zal vandaag waarschijnlijk onder het mes gaan.

De finale van de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke werd ontsierd door enkele stevige valpartijen. Bij de laatste val in de laatste honderden meters ging Arnaud De Lie tegen de grond. De rappe man botste met een Franse renner en ging vervolgens hard tegen de grond. De Waalse veelwinnaar zat verslagen op het asfalt en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vorig jaar kwam De Lie ook al zwaar ten val in een etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Ook toen moest hij de handdoek gooien, al is de schade nu wel een stuk groter. Het is nog onduidelijk hoelang De Lie nu uit de roulatie is.