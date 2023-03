Nog een tegenvaller voor Israel-Premier Tech: Hollenstein buiten strijd

Israel-Premier Tech kan de komende weken niet beschikken over Reto Hollenstein. De Zwitserse hardrijder liep bij een valpartij in Strade Bianche een breukje op in zijn linkerpols. Eerder vandaag werd al duidelijk dat Jakob Fuglsang de komende weken niet inzetbaar is voor de Israëlische formatie.

Hollenstein hoeft niet onder het mes, laat zijn werkgever weten in een perscommuniqué, maar is de komende weken wel uit de roulatie. Na een week (gedwongen) rust mag de 37-jarige renner weer beginnen met fietsen op de hometrainer.

Israel-Premier Tech schat zijn inactiviteit in op vier tot zes weken. De ervaren coureur reed dit seizoen al de nodige Spaanse eendagskoersen en stond aan het vertrek van Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn. Hollenstein is bezig aan zijn vierde seizoen in Israëlische loondienst. Daarvoor kwam hij uit voor Katusha-Alpecin (2017-2019), IAM Cycling (2013-2016) en Team NetApp (2012).

