Israel-Premier Tech voorlopig zonder ervaren klimmer Jakob Fuglsang

Jakob Fuglsang komt voorlopig niet in actie voor Israel-Premier Tech. De ervaren Deense klimmer moest goed twee weken geleden wegens een ontsteking in zijn linker teelbal opgeven in de UAE Tour. Bij de 37-jarige coureur is nu epididymitis vastgesteld, laat zijn ploeg weten in een persbericht.

Epididymitis is een acute of chronische ontsteking van de epididymis (bijbal), wat gepaard gaat met een zwelling, scrotale roodheid en/of pijn. Fuglsang werd opgenomen in het ziekenhuis en moet nu een antibioticakuur van drie weken ondergaan, alvorens de ervaren klimmer weer mag beginnen met trainen.

Zijn werkgever Israel-Premier Tech verwacht dat Fuglsang rond de Ardense klassiekers zijn rentree kan maken in het peloton. De Amstel Gold Race staat over ruim vijf weken op het programma, op zondag 16 april. Daarna volgen nog de Waalse Pijl (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april). Fuglsang wist die laatste klassieker in 2019 nog op zijn naam te schrijven.

Fuglsang reed in de UAE Tour zijn eerste wedstrijdkilometers van 2023. Vorig jaar won hij in het tenue van Israel-Premier Tech nog de Franse eendagskoers Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. Verder werd hij derde in de Ronde van Zwitserland, zesde in de Ronde van Valencia en tiende in O Gran Camiño.