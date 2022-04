Nog één etappe te gaan voor Pello Bilbao: “Morgen een sprint voor de rit- en eindzege”

Pello Bilbao gaat na vier etappes in de Tour of the Alps nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement, maar het verschil met zijn naaste belager Romain Bardet is wel geslonken tot amper twee seconden. In de slotrit van vrijdag wacht Bilbao kortom nog de lastige taak om de eindzege veilig te stellen.

Bilbao keek na afloop van de vierde etappe, gewonnen door Miguel Ángel López, met Cycling Pro Net terug op een lastige dag. “We zijn erin geslaagd om onze positie te verdedigen, ondanks wat problemen onderweg. Ik was namelijk betrokken bij een valpartij. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik kon nog net op tijd remmen, maar werd vervolgens geraakt door enkele achteropkomende renners.”

“Er was echter veel respect in het peloton en er werd netjes op ons gewacht. Ik heb verder geen last van de val”, aldus Bilbao, die in de finale zijn grootste concurrenten voor de eindzege in toom wist te houden. Een minpuntje: aan de finish bleek Romain Bardet sneller in de sprint voor plek drie en zo wist de Fransman van Team DSM belangrijke bonificatieseconden voor de neus van Bilbao weg te graaien.

Daverend slotakkoord

Hierdoor is het verschil tussen Bilbao en Bardet nog maar twee seconden, en dat met nog een lastige etappe in en rond Lienz te gaan. Bilbao: “Jammer genoeg kon Bardet nog vier bonificatieseconden pakken, maar we gaan nog steeds aan de leiding. We hebben nog altijd de beste papieren. De rit van morgen zal in feite gewoon een sprint worden voor de rit- en eindzege.” In de slotfase van de vijfde en laatste etappe trekken de renners over de steile Stronach (3,2 km aan 11,8%), waar de koers ongetwijfeld zal ontploffen.