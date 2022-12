Noël Dejonckheere (67) overleden

Noël Dejonckheere is in de nacht van woensdag op donderdag overleden in Izegem. De West-Vlaming, die in zijn carrière zes etappes in de Ronde van Spanje won, kampte al langer met gezondheidsproblemen. Dejonckheere is 67 jaar oud geworden.

Dejonckheere werd op 22 april 1955 geboren in Lendelede. Zijn profcarrière begon in 1979, nadat hij een jaar eerder amateur wereldkampioen puntenkoers was geworden op de baan. Hij kreeg daarop een contract bij Teka. Voor die ploeg reed hij het grootste deel van zijn loop, die duurde tot en met 1988. In zijn tien seizoenen als prof was hij vooral succesvol in Spanje. Naast zijn ritzeges in Vuelta, won de snelle Dejonckheere bijvoorbeeld drie keer de Trofeo Luis Puig. In de Ruta del Sol zegevierde hij zeven keer, in de Ronde van Valencia tienmaal.

Na zijn eigen loopbaan bleef Dejonckheere actief in de wielersport. Zo was hij een tijdlang ploegleider bij Motorola, waar hij onder anderen een nog jonge Lance Armstrong onder zijn hoede had, en BMC. Ook was hij tien jaar lang in dienst van de Amerikaanse Wielerfederatie. Als coach en opleider van jonge Amerikaanse wielertalenten, werkte hij samen met renners als Tyler Farrar, David Zabriskie, Brent Bookwalter, Taylor Phinney en Tejay van Garderen.