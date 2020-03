NOC*NSF: “Deze snelle duidelijkheid, daar hoopten we op” maandag 30 maart 2020 om 18:55

Pieter van den Hoogenband, de Chef de Mission van de Nederlandse olympische ploeg, is blij dat nu al een nieuwe datum bekend is voor de Olympische Spelen van Tokio. Het IOC heeft besloten om de Spelen precies een jaar op te schuiven: van 23 juli tot en met 8 augustus. “Deze snelle duidelijkheid, daar hoopten we op”, zegt Van den Hoogenband.

“Ruim een jaar extra voorbereiding voor iedereen”, vervolgt de oud-zwemmer namens sportkoepel NOC*NSF. “Hopelijk komen de internationale bonden waar nog kwalificaties voor open staan, snel met kwalificatieprocedures en data van evenementen. Onze sporters en coaches gaan aan de slag met nieuwe of aangepaste voorbereidingen. Ik hoor en zie veel wilskracht bij hen.”

Maurits Hendriks, de technisch directeur van NOC*NSF, wist dat rekening werd gehouden met meerdere scenario’s. “Een verschuiving naar het voorjaar zou mooi zijn geweest, maar aan de andere kant, we bereiden ons al zeven jaar met Thermo Tokyo voor op de warmte straks in Tokio”, aldus Hendriks.

Botsing met Tour de France

Vorige week werd besloten om de Olympische Spelen uit te stellen in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Na overleg tussen organisator IOC en de betrokken Japanse autoriteiten is gekozen voor nieuwe data. Dat betekent wel dat het eerste weekend van de Spelen botst met de Tour de France 2021 (2-25 juli). Mogelijk volgen daar nog kalenderwijzigingen.