NK wielrennen 2023 vindt plaats in Sittard-Geleen

Het NK wielrennen 2023 is toegewezen aan Sittard-Geleen. Dat meldt de Limburgse gemeente in een persbericht. Het Nederlandse kampioenschap staat volgend jaar op het programma voor 23 tot en met 25 juni. De voorbije drie jaar vond de nationale titelstrijd steeds plaats op de VAM-berg in Drenthe.

Het gaat om de wedstrijden voor de profs-mannen, profs-vrouwen, beloften-mannen, de elite-vrouwen zonder contract en de elite-mannen zonder contract. De mannen-profs en vrouwen-profs werken eerst een aanlooplus door Zuid-Limburg af, alvorens ze beginnen aan een lokaal circuit door Sittard. In het persbericht wordt gesproken van ‘diverse beklimmingen’ op de route, maar de details over het parcours zullen pas later bekend worden gemaakt. De overige koersen worden volledig verreden op het rondje in Sittard.

Andries Houtakkers, wethouder Sport van de gemeente Sittard-Geleen, is blij met het besluit van College en Wethouders. “Een evenement van deze aard en omvang past heel goed bij het sportieve karakter van Sittard-Geleen, waar we de actieve wielersporter dankzij het Tom Dumoulin Bikepark in Sittard en Wielerbaan Glanerbrook al veel te bieden hebben. Maar ook de recreatieve fietser en wielerliefhebber kent de regio als een gebied waar het goed toeven is. We hopen er in het laatste weekeinde van juni een wielerfeest van te maken voor deelnemers, supporters, tv-kijkers en niet te vergeten onze inwoners.”

Henk van Beusekom, de manager sport van de KNWU, bedankt in het persbericht Drenthe. Dankzij deze provincie kon het NK ondanks coronarestricties ook de voorbije jaren doorgaan, klinkt het. “Maar we begrijpen ook dat na veel jaren elders zowel de wielrenners als de wielervolgers de titelstrijd graag weer verreden zien worden in het decor van de Limburgse heuvels”, aldus Van Beusekom. Het laatste NK in Limburg dateert van 2013, toen Kerkrade gastheer was. “We kijken alvast uit naar boeiende en spannende kampioenschappen en bedanken Sittard-Geleen voor hun gastvrijheid.’’