NK voor nieuwelingen, junioren en EZC verplaatst naar oktober

Het NK wielrennen voor nieuwelingen, junioren en elite zonder contract is verplaatst naar oktober. Dat maakte de KNWU vandaag bekend. De nieuwe data zijn 23 en 24 oktober.

Henk van Beusekom, manager Sport van de KNWU, noemt de beslissing onafwendbaar. “Met deze verplaatsing naar oktober zorgen we voor veilige en eerlijke kampioenschappen voor genoemde categorieën. Deze renners en rensters hebben ruim een jaar nauwelijks of geen wedstrijden gehad. Door de kampioenschappen aan het einde van het seizoen te laten plaatsvinden, kan er sprake zijn van een eerlijke selectieprocedure.”

“Het gebruikelijke kwalificatiesysteem met landelijke ranglijsten wordt daarbij toegepast. Door het Nederlands Kampioenschap als slotwedstrijd van het seizoen in te plannen, kunnen (jonge) renners opnieuw wennen aan wedstrijden rijden en zorgen we voor een veiliger koerssituatie. Ook dit kampioenschap zal in Drenthe plaatsvinden. Indien mogelijk op de Col du VAM. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, vindt dit op een andere locatie in Drenthe plaats”, aldus Van Beusekom.

Het geplande kampioenschap voor beloften en profs wordt zoals voorzien in het weekend van 19 en 20 juni op de Col du VAM in Drenthe verreden. De vrouwen-profs en de U23 rijden op zaterdag en de mannen profs op zondag.