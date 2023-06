NK-parcours aangepast vanwege zorgen om veiligheid

De mannen en de vrouwen zullen zaterdag en zondag hetzelfde NK-parcours in de omgeving van Sittard-Geleen afwerken. De passage over de markt in Sittard is geschrapt vanwege veiligheidsrisico’s, laat het de organisatie weten in een persbericht.

Organisator Thijs Rondhuis vertelt: “We hebben signalen ontvangen dat de renners zich zorgen maken over mogelijke veiligheidsrisico’s van het parcours, onder meer via de wielervakbond VVWB.”

“Alle betrokken partijen hechten zeer aan veiligheid. We willen daarom het gevoel van de renners respecteren en zeker hun signalen niet negeren. Daarom hebben we besloten de wens van de renners honoreren en voor de mannelijk profs hetzelfde parcours als zaterdag aan te houden”, eindigt hij.

De rest van het NK-parcours blijft intact. Dat betekent dat de lokale ronde nog steeds over klimmetjes als de de Kollenberg (0,5 km aan 6,8%) en de Stockselseweg (0,4 km aan 5,3 procent) gaat.