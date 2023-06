NK onzeker voor Metec-kopman Tim Marsman na vier weken zonder training

Het is nog twijfelachtig of Tim Marsman namens Metec-Solarwatt aan de start kan staan van het NK wielrennen eind juni. De kopman van het continentale team heeft namelijk last van een zitvlakblessure. “Het kan beter. Ik heb al vier weken niet kunnen trainen, maar ik hoop volgende week weer te kunnen fietsen”, zegt hij tegen WielerFlits.

Dit voorjaar reed de 22-jarige Marsman zich in de schijnwerpers door de Tour du Loir-et-Cher op zijn naam te schrijven. Begin mei werd hij nog vierde in de Nummer1 Limburg Trofee (beter bekend als de Ton Dolmans Trofee), maar daarna kreeg hij last van deze blessure. “Het is wel een serieuze blessure, die is gaan ontsteken na dat weekend”, vertelt hij.

“Alleen rust helpt, dus ik mag niet op een zadel zitten tot het weg is. Ik ben ervoor naar de huisarts en naar het ziekenhuis geweest, maar opereren was ook geen optie. Dat is echt balen”, aldus Marsman. “Ik probeer met hardlopen, roeien en zwemmen wel bezig te blijven. En het gaat nu de goede kant op, maar als ik te vroeg begin, bestaat de kans dat het terugkomt. Dat is het gevaar.”

Geen NK tijdrijden

Begin deze week heeft Marsman een fietsmeting gepland staan, waarna hij hoopt de training te kunnen hervatten. Dat is ruim een week voor het NK op de weg in Sittard-Geleen op 25 juni. “Het hangt ervan af of ik kan starten. Ik heb er in ieder geval hard voor gewerkt. Het NK tijdrijden zou ik doen, maar die ga ik sowieso niet rijden. Voor het NK op de weg moeten we even overleggen met de ploeg”, zegt hij.

Daarna staat voorlopig de Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques (UCI 2.2) in Polen op zijn programma. “Daar kan ik wedstrijdritme opdoen en in conditie komen, om daarna in Kreiz Breizh Elites weer mee te doen”, kijkt Marsman vooruit.

