NK Jeugdwielrennen gaat niet door: “Geen enkel wedstrijdritme”

De Nederlandse kampioenschappen jeugdwielrennen gaan niet door. Dat laat de KNWU weten. De weg kampioenschappen in Veendam waren gepland voor 12 en 13 juni 2021.

“De belangrijkste reden voor betrokken partijen om tot deze beslissing te komen was het argument dat de deelnemende kinderen geen enkel wedstrijdritme hebben opgedaan in (kwalificatie) wedstrijden”, aldus de KNWU in een persbericht. “Door de coronamaatregelen was en is dat heel moeilijk te realiseren.”

“Het merendeel van de districten van de KNWU heeft binnen de commissie wegsport laten weten een NK zonder wedstrijdritme onverantwoord te vinden en liever in te zetten op een opstart van de reguliere jeugdwedstrijden. Uiteraard geven ook de coronaregels met betrekking tot het organiseren van sportwedstrijden weinig ruimte voor een dergelijk kampioenschap”, laat de wielerunie weten.