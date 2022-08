NK Gravel volgend jaar naar Limburg

Het NK Gravel wordt volgend jaar verreden in Limburg. Banholt neemt het stokje over van Epe, gastheer van de eerste twee edities.

Op 10 september wordt er in Banholt al een wedstrijd uit de NL Gravel Series verreden. De NL Gravel Series is een reeks van vijf officiële KNWU-wedstrijden, waarvan dit jaar het NK Gravel in Epe op 22 oktober het slotstuk vormt.

De deelnemers wacht in Banholt een zwaar parcours. “De ondergrond varieert enorm, de breedte van de paden ook en dan hebben we het nog niet gehad over de hoogtemeters. Het wordt afzien voor de deelnemers,” voorspelt organisator Lars Toma.

Banholt organiseert al sinds 2017 de Specialized Gravel Series Limburg. Deze toertocht kent dit jaar drie routes met start en finish in Banholt: Liberation ride (65 km), Specialized Crossborder ride (125km) en ‘Grenspaal12’ ultimate ride (200+ km).

Het NK Gravel werd vorig jaar voor het eerst verreden in en rond Epe. Tijmen Eising ging bij de mannen met de titel aan de haal. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering het rood-wit-blauw.