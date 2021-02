Nizzolo na eerste zege van 2021: “Ik deed het liever alleen in de finale”

Giacomo Nizzolo bedankte na afloop van zijn overwinning in de Clásica de Almería zijn ploeggenoten van Qhubeka ASSOS, maar in de finale was hij vooral op zichzelf aangewezen. “Het was erg bochtig, dus dan kan je beter in je eentje manoeuvreren dan met het hele team”, reageert Nizzolo na afloop.

“De wind bepaalde voor een groot deel de wedstrijd, wat zeker voor extra stress zorgde. Daarnaast was de finale erg bochten, dus dat maakt het nog nerveuzer. Ik probeerde het daarom in mijn eentje in de finale. Dat ging goed en ik ben erg blij met mijn overwinning”, aldus de Italiaanse sprinter.

Vorig jaar was het ook al vroeg raak voor Nizzolo, die toen in de Tour Down Under al direct een zege boekte. Vorige week kwam hij in de Ster van Bessèges niet verder dan een vierde en een derde plek in twee sprintetappes, maar in Roquetas del Mar was het wel raak. “Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik zo goed zou beginnen aan het seizoen”, vertelt Nizzolo.

Daarbij denkt hij ook terug aan zijn fysieke problemen van vorig jaar en de financiële problemen van de ploeg. “Dit is een overwinning die veel moraal en veel vertrouwen geeft. Het is belangrijk om nu te winnen, als ik kijk naar mijn doelen van dit seizoen. Dat zullen eerst de klassiekers zijn”, kijkt Nizzolo vooruit.