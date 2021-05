Nizzolo kan leven met tweede plaats: “Merlier reed een geweldige sprint”

Giacomo Nizzolo moest het in de tweede etappe van de Giro d’Italia doen met de tweede plaats. De Europees kampioen van Qhubeka ASSOS werd verslagen door Tim Merlier. “Ik denk dat ik het meeste uit deze sprint gehaald heb, maar Merlier reed een geweldige sprint. De sterkste heeft gewonnen”, zegt Nizzolo.

“Het was duidelijk dat het de eerste rit-in-lijn was van de Giro, omdat iedereen nog vol energie was. Daardoor was de sprint best wel hectisch, maar ik vond mezelf terug op een goede plek in de laatste kilometer”, aldus de Italiaanse sprinter. “Ik had het goede wiel te pakken en probeerde Merlier nog in te halen, maar dat was niet mogelijk.”

“Ik kan blij zijn met deze tweede plaats. Ik denk dat we goed begonnen zijn aan deze Giro, en hopelijk kunnen we de komende dagen een beter resultaat behalen”, geeft Nizzolo aan. De Italiaanse kampioen heeft ook een apart record achter zijn naam. Hij heeft de meeste tweede plaatsen (tien) achter zijn naam in een van de grote rondes, zonder een rit gewonnen te hebben.

Giacomo Nizzolo holds the record for the most second-place finishes in stages of a specific Grand Tour without taking a win: 10. — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) May 9, 2021

‘Giacomo wordt simpelweg verslagen’

Ploegleider van dienst in de Giro is de Nederlander Aart Vierhouten. “De ploeg was attent op de juiste momenten en dat stelt ons tevreden, maar in de finale missen we een renner. Giacomo is wel slim genoeg om op de juiste plek te zitten, in het juiste wiel. We hadden al gesproken over Merlier. Alles valt op zijn plek, maar Giacomo wordt simpelweg verslagen”, zegt Vierhouten.

“Met een tweede plaats in de Giro d’Italia, een grote ronde, moet Nizzolo blij zijn. We hopen op meer en dat zal er ook wel komen”, durft de ploegleider te voorspellen.