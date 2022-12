Nils Sinschek en Luuk Herben blijven langer bij ABLOC CT

Nadat ABLOC CT dinsdag bekendmaakte dat de sprinters Jesper Rasch en Mārtiņš Pluto hun contract hebben verlengd, heeft het team inmiddels onthuld dat ook Luuk Herben en Nils Sinschek langer bij de ploeg blijven. Beide Limburgers komen ook in 2023 uit voor het Nederlandse continental-team.

Sinschek (24) maakt zich op voor zijn derde seizoen bij ABLOC CT. De voormalig renner van Development Team Sunweb werd dit jaar vijftiende op het door Bauke Mollema gewonnen NK tijdrijden bij de elite en sloot de Ronde van Roemenië (2.1) af als 23e.

Voor de 22-jarige Herben was 2022 zijn eerste jaar bij de ploeg van Paul Tabak. Hij kwam afgelopen winter over van het Belgische clubteam Davo United. In zijn debuutseizoen voor ABLOC CT eindigde Herben onder andere als 25ste in de Hel van Voerendaal (U23 Road Series) en als 21ste in de Eurode Omloop (Topcompetitie).

ABLOC CT is druk bezig met zijn selectie voor 2023. Eerder maakte de ploeg de komst van Frank van den Broek, Maxime Duba, Jelle Johannink – de Nederlands kampioen elite zonder contract – en Martijn Rasenberg bekend. Tegenover deze vier aanwinsten staan voorlopig vijf vertrekkers. Tomáš Kopecký en Joren Bloem rijden in 2023 voor TDT-Unibet Cycling Team, Mel van der Veekens stopt met koersen en Niels van der Gracht zag zijn contract niet verlengd worden. Lance Huenders kiest voor een nieuwe uitdaging binnen een andere tak van de wielersport.

Coming from Limburg and staying with the team! 😁

We're happy to announce that Luuk Herben and Nils Sinschek will stay with the team in 2023. ✍🏻#RideToWin #LimburgCycling pic.twitter.com/l80UXBSUzY

