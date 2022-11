Jesper Rasch en Martins Pluto verlengen bij ABLOC CT

Jesper Rasch en Mārtiņš Pluto zullen ook in 2023 de kleuren verdedigen van ABLOC CT. De 24-jarige Rasch begint in 2023 aan zijn tweede seizoen bij de Nederlandse continentale formatie, de eveneens 24-jarige Pluto maakt al sinds 2018 deel uit van de selectie.

De snelle Rasch reed de voorbije jaren voor SEG Racing Academy, maar stapte eind 2021 over naar ABLOC CT. De Noord-Hollander wist zich namens zijn nieuwe ploeg meerdere keren in de kijker te sprinten en boekte twee overwinningen. Rasch was erg succesvol op Poolse bodem: hij won de slotetappe van Dookoła Mazowsza, een 2.2-rittenkoers, en was ook succesvol in de 1.2-eendagskoers Puchar MON.

Rasch werd verder nog derde in een rit in de Tour de l’Oise, zesde in de Ronde van Overijssel en een etappe in de Tour of Antalya, achtste in de Simac Omloop der Kempen en tiende in de Arno Wallaard Memorial en een etappe in de ZLM Tour.

De eveneens snelle Pluto was dit jaar eveneens aan het feest en was verder ook goed voor aardig wat ereplaatsen. De Haagse Let was de beste in de Midden-Brabant Omloop. Ook spurtte hij in de eerder genoemde Dookoła Mazowsza naar meerdere top 10-noteringen. Toch was het ook een seizoen met twee gezichten, aangezien Pluto in het voorjaar erg veel pech kende.

Selectie voor 2023

ABLOC CT, de ploeg van Rasch en Pluto, is druk bezig met zijn selectie voor 2023. Eerder maakte de ploeg de komst van Frank van den Broek, Maxime Duba, Jelle Johannink – de Nederlands kampioen elite zonder contract – en Martijn Rasenberg bekend. Tegenover deze vier aanwinsten staan voorlopig vijf vertrekkers. Tomáš Kopecký en Joren Bloem rijden in 2023 voor TDT-Unibet Cycling Team, Mel van der Veekens stopt met koersen en Lance Huenders en Niels van der Gracht zagen hun contract niet verlengd worden.