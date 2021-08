Nils Politt wint Deutschland Tour: “Dit is heel erg speciaal”

Nils Politt wist vandaag met succes de leiderstrui te verdedigen in de Deutschland Tour. In de slotrit naar Nürnberg werd de Duitser nog wel flink onder vuur genomen, maar de renner van BORA-hansgrohe wist zijn hoofd koel te houden. “Het is heel erg speciaal om een wedstrijd in eigen land te winnen”, vertelde Politt in het flashinterview.

Politt moest in de verraderlijke slotetappe heel wat aanvallen pareren, onder meer van Dylan Teuns. “Teuns wist de druk nog wel op te voeren. Ik slaagde erin om alle aanvallen te beantwoorden, maar moest op een gegeven moment wel wat gokken. Ik besloot Teuns wat meer ruimte te geven, aangezien we met Pascal (Ackermann, red.) en Michael (Schwarzmann, red.) nog twee renners in de eerste groep hadden.”

Politt hield tijdens de etappe vooral de mannen van Deceuninck-Quick-Step in de gaten. “Ik keek vooral naar Deceunick-Quick-Step en João Almeida. Toen hij besloot te versnellen op de klim, ging het wat te snel voor mij. Ik wist de ontsnapte renners echter weer bij te halen. Het was echt een hele zware dag. Ik was al eens tweede in deze ronde en nu win ik. Dat is heel erg mooi.”

Zijn ploeg BORA-hansgrohe kan terugkijken op een zeer succesvolle week, want de Duitse formatie neemt naast de eindzege ook nog twee etappezeges en de groene puntentrui mee naar huis. “Ik denk dat de grote baas en de sponsoren wel blij zijn”, vat eindwinnaar Politt de week samen.