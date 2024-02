Nils Politt neemt genoegen met tweede plek in Omloop het Nieuwsblad: “Het was beter dan niets”

In de Omloop het Nieuwsblad moest Nils Politt in een sprint-a-deux genoegen nemen met een tweede plek achter winnaar Jan Tratnik. De Duitser wist vanuit de achtergrond samen met de Sloveen een aanval te plaatsen op enkele kilometer van de meet. Aan de streep had Politt te weinig over om de winst te grijpen. “Tratnik was met mij aan het spelen”, aldus Politt.

Het is voor Nils Politt een kleine déjà vu naar Parijs-Roubaix 2019. Daar werd de Duitser ook tweede in een sprint-a-deux, toen achter Philippe Gilbert. “Het is nu de tweede keer dat ik zo tweede wordt. De Visma’s waren vandaag heel sterk. Zij maakten de koers direct hard. Aan het einde wist ik dat er achter ons een aantal snelle gasten waren. Ik ben dus blij dat ik de tweede plek mee kon nemen voor ons team.”

Van tevoren had UAE Emirates gehoopt Tim Wellens uit te kunnen spelen. Na een lekke band viel de Belg weg uit de kopgroep. Toch wist de ploeg hun kopmannen in de finale goed te positioneren. “Ons plan was dat Wellens iets zou proberen om de Muur. Het lukte hem om de oversteek te maken naar de kopgroep. Ik kwam vanuit de achtergrond en zag Tratnik gaan. Visma had veel mannen in de groep, dus ik wist dat ik met een van hen moest gaan.”

Eenmaal in de aanval voelde de sterke Duitser de benen flink vollopen. “We moesten pushen, omdat er werd gereden voor De Lie. Tratnik was een beetje met mij aan het spelen. Hij zei dat hij niet echt kon doorzetten en dat ik de kar moest trekken. Ik was ook al flink gesloopt, maar een tweede plek was beter dan niets. Aan de meet kwam ik dus tekort.”

De tweede plek geeft Politt in ieder geval hoop voor de rest van het voorjaar. “Vandaag voelde ik mij heel goed. Het is heel fijn om het seizoen zo te starten in een grote koers. Nu hoop ik dat ik dit kan doorzetten in de komende weken.”