Nils Politt: “Deceuninck-Quick-Step gaat morgen iets proberen”

Nils Politt sloeg zaterdag een dubbelslag in de Deutschland Tour, maar richtte na afloop zijn vizier meteen op de etappe van zondag. “Deceuninck-Quick-Step gaat morgen iets proberen”, zei hij. “Het gaat heel zwaar worden om mijn trui te verdedigen, maar misschien draait het ook weer uit op een sprint.”

De aanval van de Duitser was niet gepland, zo laat hij weten. Na afloop sloeg ploeggenoot Pascal Ackermann van frustratie op zijn stuur, maar Politt had even daarvoor wel om toestemming gevraagd om aan te vallen. “Alleen als ik met Teuns was, mocht ik. Omdat hij Bauhaus nog in het peloton had zitten.”

“Uiteindelijk kwam ik solo aan. Dit is mijn beste seizoen tot dusver, dus ik ben erg blij. Hier winnen is echt de kerst op de taart”, eindigt hij blij.