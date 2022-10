Nils Politt baalt van vertrek Wilco Kelderman: “Hij is mentaal sterk en bracht ervaring”

Het vertrek van Wilco Kelderman bij BORA-hansgrohe valt zwaar. Eerder gaf ploegbaas Ralph Denk al aan dat de Nederlander gemist gaat worden nu hij naar Jumbo-Visma vertrekt, en ook Nils Politt betreurt de transfer van Kelderman. “Hij bracht veel ervaring in de ploeg als klassementsrenner”, vertelt Politt aan WielerFlits.

“Wilco is een goede gast. Ik reed in 2021 de Tour de France met hem toen hij vijfde werd”, aldus de regerend Duits kampioen wielrennen. “Hij is mentaal heel sterk en was altijd gefocust. Het is jammer dat hij ‘naar huis gaat’. Zo mag ik dat wel zeggen als hij naar Jumbo-Visma gaat. We raken met Wilco een super goede ploeggenoot kwijt.”

Kelderman was een belangrijke pion bij BORA-hansgrohe, dat na het vertrek van Peter Sagan ervoor koos om meer in te zetten op het rijden van klassementen in grote rondes. Volgens teammanager Denk een bewuste keuze omwille van mediawaarde in Duitsland en Oostenrijk. Dat Kelderman vijfde werd in de Tour, was belangrijk voor de ploeg. Dit jaar kwam daar de Giro-zege van Jai Hindley bij.

De rol van Kelderman moet niet onderschat worden volgens Politt. “Hij bracht zeker ervaring in de ploeg. Wilco reed altijd op een hoog niveau, maar hij mist alleen die een of twee zeges. Maar voor de rest zat hij er altijd bij in de top-10 of top-5”, geeft de klassiekercoureur van BORA-hansgrohe aan.

‘Ik hoop volgend jaar weer op de Tour’

Zelf mikt Politt in 2023 weer op de voorjaarsklassiekers. De nummer twee van Parijs-Roubaix 2019 werd afgelopen seizoen vijfde in Dwars door Vlaanderen, en kon in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix geen potten breken. Over zijn voorbereiding richting de klassiekers is nog weinig bekend. “In december gaan we daarover praten. Het hangt ook af van de parcoursen van Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Daarna kunnen we beslissen”, zegt hij.

Sinds 2017 reed Politt elk jaar de Tour de France. Als het aan hem ligt, is de hardrijder er komende zomer voor de zevende keer op rij bij. “De afgelopen jaren waren de klassiekers mijn eerste doel. Daarna nam ik een pauze en dan volgde de voorbereiding op de Tour. Ik hoop volgend jaar weer op de Tour, natuurlijk. Maar de ploeg bepaalt en als ik dat weet zal ik mij voorbereiden”, vertelt de Duitser die in 2021 een Touretappe won.