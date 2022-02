Nils Eekhoff na negatieve PCR-test toch van de partij in Kuurne

Nils Eekhoff moest zaterdag in extremis passen voor Omloop Het Nieuwsblad na een positieve zelftest, maar de beloftevolle klassiekerrenner van Team DSM staat vandaag toch gewoon aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik blijk toch niet besmet. De PCR-test was negatief”, laat Eekhoff weten aan WielerFlits.

Op voorhand werd de 24-jarige renner van Team DSM vooruitgeschoven als een van de kopmannen voor Omloop Het Nieuwsblad, samen met onder meer de Duitser John Degenkolb, maar een positieve coronatest gooide dus roet in het eten. Het bleek echter vals (corona)alarm. “Ik deed gisteren een routinetest voor het ontbijt, zoals we altijd doen binnen de ploeg. Er kwam een positieve test uit, net als bij een tweede zelftest.”

“Ik was gelukkig nog op tijd voor de inschrijving”

“Ik had geen last van symptomen, maar we moesten toch de keuze maken om niet te starten. Positief is positief. Ik ben toen terug naar huis gegaan en onderweg deed ik een PCR-test. Toen ik eenmaal thuis was, gaf de PCR-test een negatief resultaat aan. Dat bleek ook het geval na een sneltest van een ander merk. Ik heb toen vervolgens snel kunnen handelen met de ploeg. Ik was gelukkig nog op tijd voor de inschrijving”, aldus Eekhoff.

En dus staat de jonge Nederlander vandaag wel gewoon aan het vertrek van Kuurne-Brussel-Kuurne. Of hij nog baalt van het feit dat hij zaterdag niet kon deelnemen aan Omloop Het Nieuwsblad, vroegen we hem vlak voor de start. “Het is natuurlijk frustrerend dat ik er gisteren niet bij kon zijn, maar weet je… Het is al heel erg mooi dat ik er vandaag wél bij kan zijn. Ik heb erg veel zin om te starten. Het zal vandaag weer een mooie dag worden. Ik hoop op een sprint met een gereduceerd peloton.”