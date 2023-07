Nils Eekhoff knap vijfde in zware heuvelrit naar Limoges: “Het was doodgaan tot de finish”

De lastige finale in Limoges was dan wel een prooi voor Mads Pedersen, ook twee Nederlanders nestelden zich in de top-5. Achter Dylan Groenewegen was het Nils Eekhoff die naar een verrassende vijfde stek sprintte. “Dit soort finishes liggen mij goed”, vertelt Eekhoff na de finish aan NOS. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Bij Team dsm-firmenich draait het deze Tour de France met name om Romain Bardet en sprinter Sam Welsford. Toch was het vandaag de Nederlandse Nils Eekhoff die voor een mooie notering zorgde. De man uit Rijsenhout kreeg vandaag de kans. “Dit soort finishes liggen mij goed en ik vind het mooi om te rijden. Ik ben blij dat ik hier de kans kreeg van de ploeg. Mijn eerste kans in deze Tour. Ik kan tevreden zijn met de vijfde plek.”

De aankomst in Limoges was een hele zware. Na de finish lag Jasper Philipsen dan ook kokhalzend op de grond. Ook Eekhoff voelde de inspanning in zijn lichaam. “Ik zat ook redelijk dichtbij het overgeven. Daarom ging ik eerst even losrijden, anders ga ik straks ook over mijn nek. Dit is echt een minuut in het rood gaan. In zo’n finale heb je van niemand profijt.”

De laatste kilometer is voor Eekhoff vlak na de finish al een waas. De teller stond te veel in het rood. “Het is redelijk lastig weer naar voren te halen. Ik zit zo in die focus en je gaat zo stuk. Volgens mij zat Lidl-Trek op kop en dan is er zo’n moment van twijfel of de sprinters al aangaan of niet. Voor mij is het dan zaak om het juiste wiel te zoeken.”

Uiteindelijk koos de renner van Team dsm-firmenich voor het wiel van de groene trui, maar moest die uiteindelijk laten gaan. “Volgens mij duwde Groenewegen mij opzij. Dat bracht mij een beetje uit mijn momentum en het was even zoeken naar de juiste slipstream. Uiteindelijk was het gewoon doodgaan tot de finish. Ik denk dat de sterkste wint vandaag.”

