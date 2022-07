Nils Eekhoff, Chris Hamilton, Martijn Tusveld en Kevin Vermaerke langer bij Team DSM

Team DSM heeft de verbintenissen van vier renners verlengd. De Australiër Chris Hamilton en de Amerikaan Kevin Vermaerke rijden in ieder geval tot eind 2025 in de kleuren van het WorldTeam. De Nederlanders Nils Eekhoff en Martijn Tusveld zijn zeker van een contract tot eind 2024. Deze vier renners gingen twee weken geleden alle vier van start in de Tour de France.

Eekhoff is bezig aan zijn derde seizoen bij de profploeg, nadat hij als belofte ook al deel uitmaakte van de continentale tak. “Ik ben erg blij dat ik mijn contract met Team DSM kan verlengen; ik denk dat we perfect bij elkaar passen. De ploeg heeft veel vertrouwen in mij getoond tijdens periodes van pech maar ook in het algemeen, en ik toon dat vertrouwen terug in hen – we hebben echt een goede relatie”, aldus de 24-jarige Nederlander.

Ploegleider Rudi Kemna wil Eekhoff helpen blijven ontwikkelen. “We willen hem helpen om zich te ontwikkelen tot de beste renner die hij kan zijn, met een focus op de klassiekers; waar we zien dat zijn vaardigheden liggen. Maar Nils is ook een geweldige teamspeler en hij heeft in wedstrijden op hoog niveau zoals de Tour de France laten zien dat hij ook sterk is in de lead-out en dat is ook waar we hem willen ontwikkelen.”

Tusveld

Tusveld (28) koerst sinds 2018 voor de ploeg, al werkte hij in 2016 ook al een stageperiode af bij het team. Verder reed hij jarenlang voor de opleidingsploeg van Rabobank en koerste hij een jaar bij Roompot-Nederlandse Loterij. “Ik heb het gevoel dat ik als renner jaar na jaar sterker word bij het team en ik wil die stappen blijven maken en vooruitgang blijven boeken. Ik ben enthousiast om te zien wat de komende jaren gaan brengen.”

Volgens ploegleider Kemna heeft Tusveld zich ontwikkeld tot een sterke allround renner die over de juiste kracht beschikt voor het vlakke, maar die ook goed kan klimmen. “Het was mooi om te zien hoe hij zijn benen liet zien in de ontsnapping in de Giro d’Italia.”

Hamilton & Vermaerke

Hamilton (27) is bezig aan zijn zesde seizoen bij de ploeg. De klimmer haalde al een aantal mooie resultaten als afmaker, maar heeft ook geregeld een ondersteunende rol in de ploeg. Vermaerke, met zijn 21 jaar de jongste van het viertal, koerst sinds 2021 voor het team, nadat hij in 2020 al had stage gelopen binnen de formatie. De allround renner was vroeg in het seizoen elfde in de Tour of Oman en maakte in de Tour de France zijn debuut in de Grote Rondes.