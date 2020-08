Nikias Arndt tot eind 2022 bij Team Sunweb maandag 17 augustus 2020 om 15:49

Team Sunweb heeft het contract van Nikias Arndt met twee jaar verlengd. De 28-jarige Duitser beschikte bij de WorldTour-formatie over een aflopende verbintenis. Net als Arndt blijft ook de jonge Florian Stork tot eind 2022 bij Team Sunweb.

Arndt rijdt al zijn hele carrière onder de vleugels van Iwan Spekenbrink. In 2013 werd hij prof bij het toenmalige Argos-Shimano. Arndt ontwikkelde zich van sprinterstype tot klassiekerrenner en aanvaller. De laatste jaren wordt de Duitser, die vorig jaar een rit won in de Vuelta a España, ook vaak ingezet als koerskapitein.

“Sinds ik bij deze ploeg rijd, heb ik mij hier thuis gevoeld”, reageert Arndt. “Ik vind de manier waarop de ploeg werkt heel fijn en ik denk dat we heel goed bij elkaar passen, omdat we ook dezelfde mindset hebben. De rol van koerskapitein past mij. Ik vind het leuk om mijn ervaring te delen met onze jonge renners. Bij de ploeg kan ik mij de komende jaren blijven doorontwikkelen.”

Florian Stork

De 23-jarige Stork is bezig aan zijn tweede jaar bij de hoofdmacht van Team Sunweb, en daar komen dus twee jaar bij. “Het is fijn om het vertrouwen te krijgen van de ploeg, zeker in deze lastige tijden met de coronacrisis. Ik kan momenteel een belangrijke bijdrage leveren aan de ploeg en wil meer ervaring opdoen de komende jaren”, zegt Stork, in wie Team Sunweb een sterke allrounder ziet die zich kan ontwikkelen als wegkapitein.