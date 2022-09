Niki Terpstra neemt afscheid tijdens Wooning Zesdaagse: “Ik start om te winnen”

Zaterdag 10 december zal Niki Terpstra afscheid nemen als profwielrenner tijdens de Wooning Zesdaase. De Nederlander kondigde eerder deze week aan dat hij na het seizoen 2022 niet meer in actie zal komen in het wegwielrennen. “Het voelt logisch om niet te stoppen tijdens een willekeurige klassieker op de weg.”

“Natuurlijk is het een afscheidkoers, maar ik start wel met de ambitie om te winnen. Ik was al vier keer de beste in Rotterdam en wil daar graag nog een zege aan toevoegen”, is Terpstra meteen duidelijk. “Ahoy voelt echt als mijn thuisbaan. Ik heb hier zulke mooie zesdaagsen gereden. De sfeer is altijd super en dus was het voor mij logisch om in deze ambiance – met het publiek dicht langs de baan – mijn laatste koers te rijden en niet tijdens een willekeurige klassieker op de weg.”

Ook wedstrijddirecteur Michael Zijlaard is natuurlijk zeer blij met de komst van Terpstra. “Veel mensen kennen Niki natuurlijk als wegrenner, maar vergeet niet dat hij ook een enorme erelijst als pistier heeft”, valt er te lezen in een persbericht van de Wooning Zesdaagse, dat van 6 tot 11 december doorgaat.

“We staan op zaterdag op een feestelijke manier uitgebreid stil bij de successen van Niki door de jaren heen en daar betrekken we uiteraard ook zijn familie en vrienden bij”, gaat Zijlaard verder. “De zoektocht naar een goede partner verloopt gestaag. Wij weten zeker dat we hem kunnen koppelen aan een topcoureur waarmee hij kan meedoen voor een vijfde zege in Rotterdam Ahoy.”