Niki Terpstra over puntensysteem: “Een zege is soms bijzaak” woensdag 5 februari 2020 om 12:21

Niki Terpstra en zijn ploeg Total Direct Energie moeten zoveel mogelijk UCI-punten sprokkelen, om zeker te zijn van deelname aan de grootste wielerwedstrijden. De klassiekerspecialist is geen fan van een dergelijk systeem. “Een zege werd vorig jaar soms bijzaak. Dat kan nooit de bedoeling van sport zijn”, zo stelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

Total Direct Energie slaagde er vorig seizoen in om als eerste te eindigen in de Europe Tour Ranking, waardoor de ploeg zich verzekerde van een startbewijs voor alle WorldTour-wedstrijden van 2020, waaronder de Tour de France. Terpstra ziet echter ook de nadelen van een dergelijk puntensysteem. “Onze tactiek werd bepaald door de punten.”

“Zeker op het einde van het jaar was dat het geval. We werden toen als renners echt verdeeld: in welke wedstrijd zou die of die renner nog punten kunnen halen? In sommige wedstrijden eindigden we met twee renners bij de eerste vijf. De ploeg was enorm tevreden, maar om te winnen moet je alles of niets durven spelen. Een zege werd soms bijzaak. Dat is geen fijne instelling”, zo vertelt Terpstra.

“Ik wil tonen dat ik nog goed ben”

De 35-jarige Terpstra keek in het interview ook vooruit naar het komende wielerseizoen. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wist in 2019 geen overwinning te boeken, al reed hij wel naar enkele ereplaatsen. De Nederlander kende echter ook een ongelukkig voorjaar door een valpartij in ‘Vlaanderens Mooiste.’ “Maar ik wil dit jaar tonen dat ik nog goed ben.”

“Ik heb vorig jaar best wat leuke ereplaatsen verzameld, maar er kwam maar geen overwinning. Dat valt natuurlijk op. Mijn val in de Ronde van Vlaanderen kwam op het slechtst mogelijke moment. Het is zuur om met het rugnummer één op de grond te liggen.”