Niki Terpstra kopman Total Direct Energie in Omloop Het Nieuwsblad dinsdag 25 februari 2020 om 17:04

Total Direct Energie trekt met Niki Terpstra naar Omloop Het Nieuwsblad. De 35-jarige klassiekerspecialist is de grootste naam binnen de selectie, maar de Franse formatie rekent ook op de beloftevolle Anthony Turgis, Dries Van Gestel en Adrien Petit.

Terpstra won in zijn carrière al grote voorjaarsklassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de E3 BinckBank Classic en Dwars door Vlaanderen, maar de Nederlander staat nog altijd niet op de erelijst van Omloop Het Nieuwsblad. Terpstra werd vijf jaar geleden eens tweede in de klassieker, maar moest toen zijn meerdere erkennen in Ian Stannard.

De Nederlander reed in de Saudi Tour en Ruta del Sol de nodige kilometers in aanloop naar het Vlaamse openingsweekend. Met Turgis (vorig jaar runner-up in Dwars door Vlaanderen), Petit (zesde in de voorbije Gent-Wevelgem) en Gaudin beschikt Total Direct Energie over drie interessante Franse renners.

De selectie bestaat verder uit de Belg Van Gestel, Geoffrey Soupe en sprinter Lorrenzo Manzin. De organisatie van Omloop Het Nieuwsblad zoekt zaterdag naar een opvolger voor de Tsjech Zdeněk Štybar.

Selectie Total Direct Energie voor Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Damien Gaudin

Dries Van Gestel

Lorrenzo Manzin

Adrien Petit

Geoffrey Soupe

Niki Terpstra

Anthony Turgis