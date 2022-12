Niki Terpstra en Yoeri Havik als leiders naar slotdag Wooning Zesdaagse

Niki Terpstra en Yoeri Havik hebben de koppositie in de 39e Wooning Zesdaagse heroverd. Op de vijfde avond, die in het teken stond van het afscheid van Terpstra als professioneel wegwielrenner, won het Nederlandse koppel de lange jacht met een ronde voorsprong en maakte daarmee de achterstand aan het begin van de dag goed. Normaal gesproken gaan drie teams zondag strijden om de eindoverwinning.

Terpstra stond voor een bijzondere avond. Het programma stond deels in het teken van zijn afscheid als professioneel wegwielrenner. Broer Mike, Wim Botman, Jens Mouris, Reinier Honig, Laurens ten Dam, Danny Stam en de recentelijk gestopte Iljo Keisse reden onder het toeziend oog van Terpstra een dernyrace. Op het grote scherm boven de wielerbaan waren videoboodschappen van bekenden, vrienden en geliefden te zien, in een compilatie werd teruggeblikt op zijn carrière en natuurlijk was er de bekende erehaag op de baan.

Vanzelfsprekend werd ook gekoerst door het elite-rennersveld. Het hoofdgerecht van deze vijfde dag was de Wooning Madison XL, een koppelkoers over 55 minuten. Daarin sloegen Terpstra en Havik hun slag. Het Noord-Hollandse duo won de sprint van de gouden buzzer en won met een ronde voorsprong dit zware nummer. Zo maakten ze hun achterstand van een ronde in het klassement goed en gingen ze op punten voorbij aan Elia Viviani-Vincent Hoppezak en Lindsay De Vylder met Jules Hesters.

De drie topkoppels deden weinig voor elkaar onder en aan het eind van een veelbewogen dag, stonden Terpstra en Havik met 348 punten bovenaan. De Vylder en Hesters zijn nu tweede in gelijke ronden en punten. Omdat Havik boven Hesters eindigde in het laatste onderdeel van de dag (de scratch), hebben Terpstra en Havik de gele trui. Ook Viviani en Hoppezak zijn nog volop in de race voor de eindzege; de Italiaan en de Nederlander hebben 330 punten.

De eerste koppelkoers van de dag, over twintig minuten, was een prooi voor Roger Kluge en Cees Bol. De Vylder en Hesters wonnen daarna de koppelafvalkoers. Viviani en Hoppezak waren vervolgens het snelst in de koppeltijdrit over 400 meter, met een eindtijd van 21,379 seconden (67,356 per uur). Na de lange koppelkoers, maakte Nederlands kampioen Philip Heijnen nog maar eens zijn favorietenstatus waar in de eerste dernyrace. Hij versloeg daar achter gangmaker Jos Pronk onder anderen Terpstra en Viviani.

Milan Van den Haute haalde alweer zijn tweede overwinning van deze zesdaagse binnen. In de individuele afvalkoers bleef de pas 17-jarige renner, die pas op het allerlaatste moment werd toegevoegd aan het rennersveld, Matteo Donegà voor. Op de vierde dag won hij ook al een dernyrace. De Vylder was met gangmaker Peter Möhlmann de beste in de tweede race achter de derny’s. Bartosz Rudyk en Wojciech Pszczolarski zegevierden in de supersprint. Het laatste onderdeel, de scratch, werd gewonnen door Sebastián Mora.

Overigens reed Mora met een nieuwe koppelgenoot. De Spanjaard zag zijn partner Claudio Imhof ziek uitvallen en werkte daarom de vierde dag alleen af. In Matias Malmberg heeft hij nu een nieuwe medestrijder.

GPN/Provato Sprint Cup

Na de spraakmakende vierde avond waarop Harrie Lavreysen het baanrecord van Rotterdam Ahoy brak, ging ook de GPN/Provato Sprint Cup verder. Robin Wagner won de eerste Keirin van de vijfde dag. Lavreysen was vervolgens het snelst over 200 meter in een tijd van 10,068 seconden (71,514 kilometer per uur). De tweede Keirin was een prooi voor Jeffrey Hoogland. Lavreysen legde beslag op de zege in de sprint finals. De wereld- en olympisch kampioen is nog steeds de leider in het klassement met 88 punten.

Rotterdam Topsport Talents Cup

Peter Moore en Nicolas Hamon zijn de nieuwe winnaars van de Rotterdam Topsport Talents Cup voor renners tot 23 jaar. Het Amerikaans-Franse koppel won de afsluitende koppelkoers en stelde zo de eindzege veilig met 106 punten. De Nederlanders Justus Willemsen en Elmar Abma eindigden op de tweede plaats met 84 punten. Jack Brough en Clement Petit waren derde met 101 punten en een ronde. Moore en Hamon volgen Alexander Konijn en Michael Steyaert op, die in 2020 de overwinning pakten.

De vijfde avond van de 39e Wooning Zesdaagse heeft de volgende stand opgeleverd. 📊 Koppel 3 en 9 hebben gelijke ronden en gelijke punten; omdat Yoeri Havik boven Jules Hesters eindigde in het laatste onderdeel van de dag (scratch), hebben Terpstra en Havik de gele trui. pic.twitter.com/zkFVNcFGNU — Wooning Zesdaagse (@zesdaagse) December 10, 2022

Wil je de Wooning Zesdaagse dit jaar van dichtbij meemaken? Tickets zijn al verkrijgbaar vanaf 20 euro