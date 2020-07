Niki Terpstra aan de beterende hand: “Ik kon al mijn eerste fietstochtjes maken”

Niki Terpstra herstelt voorspoedig van de gevolgen van zijn valpartij, nu bijna vijf weken geleden. Dat laat de klassiekerspecialist van Total Direct Energie weten via zijn social media. Hij heeft ook zijn eerste ritjes op de fiets al achter de rug.

“Ik ben erg blij dat ik aan het revalidatieproces kon beginnen met behandelingen en oefeningen door de fysiotherapeut onder toezicht van de ploeg”, schrijft Terpstra. “Dankzij het voorspoedige herstel kon ik al mijn eerste fietstochtjes maken. Niet soepel of snel, want daarvoor heb ik nog een lange weg te gaan. Maar de eerste stappen zijn gezet.”

Really happy I could start rehabilitation process with treatments&exercises bt physiotherapist under supervision of the team.Thnx to the good recovery I was able to do my first bike rides😃Not smooth or fast,that’s still a very long way to go,but the first steps have been taken.

— Niki Terpstra (@NikiTerpstra) July 20, 2020