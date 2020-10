Nieuwe zege McLay in Portugal zaterdag 3 oktober 2020 om 18:41

Daniel McLay heeft in de Ronde van Portugal voor de tweede dag op rij een etappe gewonnen. Nadat hij gisteren al zegevierde in Águeda, was de Britse spurter van Arkéa Samsic andermaal de snelste in de massaspurt. Hij bleef na een 155 kilometer lange rit tussen Caldas da Rainha en Torres Vedras de Italiaan Riccardo Minali (NIPPO DELKO One Provence) en de Venezolaan Leangel Linarez (Miranda – Mortágua) voor.

Amaro Antunes (W52 / FC Porto) blijft aan de leiding van het algemeen klassement. De Ronde van Portugal gaat morgen verder met een 161 kiloemter lange etappe tussen Loures en Setúbal. De Portugese rittenkoers wordt maandag afgesloten met een slottijdrit in Lissabon.