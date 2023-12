donderdag 28 december 2023 om 21:51

Nieuwe zege Mathieu van der Poel in Diegem: “Bewuste keuze om de kat uit de boom te kijken”

Video Mathieu van der Poel was een klasse apart in de Superprestige Diegem, maar reed in de openingsfase niet volle bak. Hij verschuilde zich ruim twintig minuten in een grote kopgroep en besloot daarna pas te versnellen. “Het was wel een bewuste keuze om wat de kat uit de boom te kijken”, erkent de wereldkampioen na afloop.

“Het was een heel mooie wedstrijd. Ik vond het publiek prachtig, dat maakte het een geweldige avond”, begon Van der Poel zijn reactie in het flashinterview. “Het record van acht zeges in Diegem is niet echt een doel. Ik wil zoveel mogelijk winnen, waar ik ook start. Ik heb een goede reeks neergezet hier en ik voelde mij best goed vandaag. Daarom ben ik blij met vandaag.”

Zoals gezegd, die openingsfase van Van der Poel deed toch wat wenkbrauwen fronsen. Hij zette zich meer dan twee rondes in een groot gezelschap aan de kop, zonder de kop te nemen. Speelde hij met de concurrentie? “Dat is wat te streng voor de anderen. Het is echt lastig om hier alleen te rijden”, erkent hij. “Maar het was wel een bewuste keuze om wat de kat uit de boom te kijken.”

Uiteindelijk reed MVDP in de zandbak weg van de rest. “Dat was ook het lastigste punt van de omloop, net na de beklimming. Daar kan je wel het verschil maken”, vertelt hij na de enige avondcross in deze kerstperiode. “Het zijn zware dagen. In Gavere was het een lange wedstrijd, dus ik ben blij met de 55 minuten van vandaag.”