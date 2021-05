Nieuwe zege Arnaud Démare in Boucles de la Mayenne, Nils Eekhoff derde

Arnaud Démare heeft zijn tweede opeenvolgende zege in de Boucles de la Mayenne geboekt. De sprinter van Groupama-FDJ bleef in Craon Kristoffer Halvorsen en Nils Eekhoff voor. Door een breuk in het peloton neemt de Fransman de leiderstrui over van Philip Walsleben.



De finishstreep van de 183 kilometer lange derde rit in de Boucles de la Mayenne lag zaterdag in het Franse dorpje Craon. Alhoewel het hoogteprofiel en de vier gecategoriseerde beklimmingen leken te wijzen op een selectieve etappe, gingen we zaterdag toch weer sprinten.

Al vroeg in de etappe trokken Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Bryan Coquard (B&B Hotels), Ludovic Robeet (Wallonie Bruxelles) en Jonathan Restrepo (Androni Giocatolli-Sidermec) ten aanval, maar het peloton daarachter zorgde ervoor dat hun voorsprong altijd speelbaar bleef.

Op vijftien kilometer van de meet werden Bayer en Robeert als laatste vluchters ingerekend, waarna nog enkele renners vanuit het peloton op jacht gingen naar de ritzege, zoals de Italiaan Alessandro Fedeli.

Hij kreeg echter geen ruimte en dus gingen we opnieuw sprinten. In de sprint wist Démare op een passende manier zijn ploeg Groupama-FDJ te bedanken voor hun royale lead-out door opnieuw te winnen. Tweede werd Kristoffer Halvorsen, derde Nils Eekhoff. Arvid de Kleijn eindigde als vierde.