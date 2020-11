Nieuwe vakbond ‘The Riders Union’ is geen fake news

Als ‘fake news’ werden ze door UCI-voorzitter David Lappartient op een persconferentie tijdens de WK in Imola weggezet. De kritiek die een deel van de profrenners op de huidige vakbond CPA heeft, wuifde Lappartient makkelijk weg. Met de oprichting van ‘The Riders Union’ wordt aangetoond dat de stem van een groot deel van het elite-peloton zeker gegrond is.

In een digitale persconferentie met zo’n tien invloedrijke wielerjournalisten werd vandaag ‘The Riders Union’ gelanceerd. De afgelopen maanden hebben diverse renners, zaakwaarnemers en vertegenwoordigers uit de wielersport gewerkt aan een tweede vakbond die naast de CPA (Cyclistes Professionnels Associés) een bestaansrecht denkt te hebben.

De basis is het ‘one rider, one vote’ principe. In 2018 heeft een groot aantal profs zich hard gemaakt dat iedere renner stemrecht binnen de CPA moet hebben. Dat werd duidelijk tijdens de verkiezing van de voorzitter tijdens het WK in Innsbruck in 2018, toen David Millar zich als tegenkandidaat van Gianni Bugno beschikbaar stelde.

Elektronisch stemmen

De renners konden alleen stemmen wanneer ze lijfelijk aanwezig waren op de vergadering. Elektronisch stemmen werd niet toegestaan. Het bevestigt voor de huidige coalitie van renners die achter ‘The Riders Union’ staat dat de huidige manier waarop CPA is georganiseerd, niet deugt.

De CPA, onder aanvoering van voorzitter Gianni Bugno, stemde in met een verandering van het stemrecht, maar in de daaropvolgende twee jaar is er geen enkele aanzet tot een hervorming van de CPA gemaakt.

Daarnaast ontstond afgelopen winter bij een groot aantal profs ook irritatie omdat de CPA steun heeft gegeven aan het voorstel van de internationale wielerunie UCI om liefst één miljoen euro uit het WorldTour Fonds te halen voor de juridische kosten van de bond. Deze kosten zijn te hoog opgelopen, omdat onder meer Velon tegen de UCI procedeert. Deze procedure is ingezet omdat Velon vindt dat het op allerlei fronten alleen maar tegenwerking van de UCI heeft. Onder andere bij de ontwikkeling van hun Hammer Series.

Dit betekent dat vakbond CPA een actie tegen de werkgevers van het merendeel van hun leden ondersteunt. Onder leiding van enkele renners van Jumbo-Visma, onder wie George Bennett, werd toen aangegeven dat er een tegengeluid moet komen.

Coalitie

Zodoende kwamen Stef Clement en voormalig AIGCP-directeur Luuc Eisenga in beeld om een coalitie onder de profrenners en hun zaakwaarnemers te vormen. Zij vonden op grote schaal steun dat de CPA, gefinancierd met twee procent van het prijzengeld en met geld uit de WorldTour-kosten, hun belangen niet optimaal behartigt en dat hier spoedig verandering in moet komen.

De steun kwam niet alleen uit Nederland en België, waar respectievelijk VVBW en Sporta in 2018 reeds uit de CPA zijn gestapt, maar ook uit veel Angelsaksische landen en onder meer Frankrijk, Italië en Spanje.

Petitie voor hervorming

Medio juni ondertekenden ruim 325 profwielrenners binnen 48 uur een petitie voor hervorming van de huidige rennersvakbond CPA. Viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome is een van de renners die het idee van hervormingen ondersteunt en hij sloot zich aan bij een video-conferentie waar onder meer Nicolas Roche, Robert Gesink, Matej Mohoric, Jasper Stuyven, Sam Bewley, Jos van Emden, Koen de Kort en Robbie Hunter bij betrokken waren.

Diverse belangrijke zaakwaarnemers van de renners, waaronder Dries Smets, Manuel Quinziato en Andrew McQuaid, namen ook plaats in deze zitting.

De afgelopen maanden werd geprobeerd om met de CPA om tafel te zitten. Er werd een afspraak gemaakt tijdens de WK in Imola in september, maar de CPA verzuimde ondanks herhaalde verzoeken een discussielijst op te sturen. Voor de drijvende krachten achter de ‘The Riders Union’ was dit hét signaal om zelfstandig verder te gaan.

De topprioriteiten van ‘The Riders Union’ zijn het verbeteren van de duurzaamheid van de sport door betere veiligheid in de wedstrijden, betere (sociale) zekerheid, volledige democratie en transparantie binnen de vakbond en een constructieve samenwerking met de belanghebbenden in de sport.

De unie zal een rennersraad oprichten, met een vertegenwoordiger van elk team en een Raad van Toezicht van vijf leden. Alle renners zullen dezelfde gewogen stem hebben en rechtstreeks invloed uitoefenen op alle belangrijke beslissingen.

Deadline

‘The Riders Union’ heeft Michael Rutherford (uit de Verenigde Staten), Andrew McQuaid (uit Groot-Brittannië) en Thibault Hofer (uit Zwitserland) aangesteld als interim-Raad van Bestuur en Luuc Eisenga als interim-CEO. Voor de deadline van 1 januari 2021 moeten 200 profwielrenners zich hebben aangesloten bij deze nieuwe vakbond en bereid zijn om iedere maand een bijdrage te betalen.

Eisenga maakt zich geen zorgen dat ‘The Riders Union’ voorlopig niet erkend wordt door de internationale wielerunie UCI en de CPA. “Wij moeten eerst bewijzen dat we bestaansrecht hebben door de steun van een groot aantal profwielrenners. Met de zaken die deze renners aandragen gaan wij vervolgens aan de slag. Ik zou niet weten waarom de twee vakbonden niet naast elkaar kunnen functioneren. Kijk eens in hoeveel landen dat gewoon het geval is. En de UCI kan toch ook niet de wensen van een groot deel van hun belangrijkste hoofdrolspelers negeren.”