maandag 4 maart 2024 om 10:23

Nieuwe UCI-regel: crossers riskeren diskwalificatie bij weggooien afval buiten specifieke zones

Op 1 maart heeft de UCI enkele reglementswijzigingen doorgevoerd voor het veldrijden. Een daarvan is dat crossers vanaf komend seizoen geen afval of andere materialen meer mogen weggooien buiten de materiaalpost of een speciale afvalzone. Wie de regels overtreedt, kan op een boete rekenen en in sommige gevallen ook een diskwalificatie.

Vanaf nu mogen veldrijders hun afval en ‘andere objecten’ niet overal meer overboord gooien, maar enkel in bepaalde secties van het parcours. In het wielrennen was deze regel sinds 2021 al van kracht. In het nieuwe veldritreglement wordt niet gespecifieerd wat met ‘andere objecten’ bedoeld wordt.

Boete en mogelijke diskwalificatie

Op overtreding van de regel staat een straf die afhankelijk is van het niveau van de wedstrijd en van hoe vaak iemand de fout al is ingegaan. Bij een eerste overtreding krijgt men op een WK, continentaal kampioenschap, in een C1-cross of een Wereldbeker een boete van 250 Zwitserse Frank, bij een tweede overtreding wordt dat 500 Zwitserse Frank. In het laatste geval wordt de renner of renster in kwestie bovendien gediskwalificeerd.

Bij wedstrijden van een lager niveau zijn de boetes ook lager: 100 Zwitserse Frank bij een eerste vergrijp, 250 Zwitserse Frank als het nog een keer gebeurt. Ook hier betekent een tweede overtreding een diskwalificatie.