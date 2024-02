donderdag 29 februari 2024 om 12:20

Van verplichte deelname tot beschermde crossen: UCI kondigt strengere WB-regels aan

Verschillende malen per seizoen is de Wereldbeker veldrijden een punt van discussie, maar de laatste maanden was er pas echt veel te doen over het regelmatigheidsklassement. De UCI beloofde met strengere regels te komen, om zo de Wereldbeker te beschermen. Deze maatregelen zijn inmiddels gepresenteerd.

Het was Peter Van den Abeele – Directeur Sport bij de UCI – zelf die midden november 2023 aan de bel trok. Dit vanwege de geringe interesse bij de renners voor de Wereldbeker, die door de UCI en Flanders Classics wordt ingericht. Van den Abeele zag leider Lars van der Haar zijn ongenoegen uiten over het drukke schema en Thibau Nys de Superprestige in Niel verkiezen boven de Wereldbeker in het nabijgelegen Dendermonde.

“Ik heb respect voor renners die ervoor kiezen om rust te nemen”, klonk het toen. “Maar de Wereldbeker benadelen voor een ander klassement? Als de Wereldbeker als een speeltje wordt gezien, dan zitten we met een probleem.” Toen de UCI-voorzitter David Lappartient even later met een nog forser statement kwam, was het hek helemaal van de dam.

“Als een crosser de voorkeur geeft aan een nationale wedstrijd terwijl er een Wereldbeker is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker en dus ook het WK veldrijden niet. De Wereldbeker is geen competitie waar je kan kiezen wat je wil rijden”, pleitte de UCI-baas voor striktere regels. Iets waar renners en teams niet mee opgezet waren. Onder andere ploegmanagers Sven Nys en Jurgen Mettepenningen vroegen om de veertien manches in te krimpen.

Strengere maatregelen

Het is nog altijd wachten op de definitieve invulling van de Wereldbeker 2024-2025, maar de UCI heeft nu wel enkele maatregelen aangekondigd ‘om een evenwichtige balans te garanderen wat betreft deelname van atleten aan de verschillende veldritevenementen.’ Veldrijders die niet alle wereldbekermanches betwisten, hoeven niet te vrezen voor WK-uitsluiting. Maar dat er strengere regels komen, is wel duidelijk.