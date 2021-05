Nieuwe Track Champions League trekt naar vijf landen

De eerste editie van de Track Champions League zal plaatsvinden in vijf landen. De renners beginnen op het Spaanse eiland Mallorca en eindigen in Tel Aviv, de tweede meest bevolkte stad van Israël.

Voor het toernooi worden 72 renners (36 mannen en 36 vrouwen) uitgenodigd. 24 mannen en 24 vrouwen kwalificeren zich via het wereldkampioenschap baanwielrennen (13-17 oktober) in Turkmenistan. De overige worden ingevuld op basis van de Olympische Spelen, de UCI-ranking en wildcards.

De eerste manche is op 6 november op Mallorca, twee weken later gevolgd door een ronde in Parijs. Op 27 november is het de beurt aan Litouwen om een manche te organiseren, om precies te zijn in Panevėžys. Op 3 en 4 december strijden de wielrenners in Londen om de prijzen en een week later (11 december) kennen we in Tel Aviv alle winnaars.

Lees hier alles over het format van de gloednieuwe Track Champions League. Harrie Lavreysen is een van de ‘founding riders’ van de eerste editie van het evenement.

Programma Track Champions League 2021 (zes rondes)

6 november: Mallorca (Velòdrom Illes Balears)

20 november: Parijs (Vélodrome National Saint-Quentin-en-Yvelines)

27 november: Panevėžys (Cido Arena)

3 december: Londen (Lee Valley Velopark)

4 december: Londen (Lee Valley Velopark)

11 december: Tel Aviv (Sylvan Adams National Velodrome)