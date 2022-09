Nieuwe snelpakken AGU voor Nederlandse WK-ploeg: “Hopen op extra voordeel”

Op het EK wielrennen reed de Nederlandse selectie voor het eerst met kleding van AGU. De outfit viel vooral op door de nieuwe kleuren, omdat het felle oranje was verdwenen, en zal ook op het aankomende WK wielrennen gedragen worden. AGU meldt dat het de snelpakken flink verbeterd heeft.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Bij de ontwikkeling van de wedstrijdkleding van AGU heeft de input van wielrenners en schaatsers van Jumbo-Visma flink bijgedragen. Het kledingmerk werkt al enkele jaren samen met het Nederlandse team en sinds deze zomer dus ook met de KNWU en de Nederlandse selecties.

“Het laatste jaar zijn door de vernieuwde, nauwe samenwerking met de schaatsploeg en de TU Eindhoven verdere stappen gezet in de innovatie van de kleding. Door de expertise uit de schaatssport toe te passen op de wielersport, komt AGU met een tijdritpak voor het WK dat volgens recente windtunneltesten seconden sneller is dan eerdere tijdritpakken”, aldus de KNWU.

Ruwheid

Zo zijn voor het tijdritpak eigenschappen en materialen gebruikt die al langer ingezet worden in het schaatsen. Ruwheid is volgens AGU een van de bepalende factoren. “Aerodynamica is bepalend in het fietsen geworden. Dat we nu de Nederlandse selecties ook kunnen laten profiteren van onze jarenlange ervaring, kan het verschil gaan maken op belangrijke momenten zoals het WK”, zegt Björn Jeurissen (CEO van AGU).

Alle Nederlandse WK-renners krijgen een op maat gemaakt pak, dat ook nog in de windtunnel is getest. Volgens bondscoach Koos Moerenhout is dat tijdens het EK goed bevallen. “We hopen nu een extra voordeel te creëren ten opzichte van de concurrentie door de nieuwste innovaties toe te passen in de tijdritpakken en road suits voor dit WK”, geeft hij aan.