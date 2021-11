Nieuwe Ronde van Romandië voor vrouwen wordt driedaagse etappekoers

De nieuw aangekondigde Ronde van Romandië voor vrouwen wordt een driedaagse etappekoers en wordt in het tweede weekend van oktober gehouden. Dat maakte de organisatie van de Tour de Romandie Féminin vandaag bekend. Eerder kondigde de UCI al aan dat de nieuwe wedstrijd volgend seizoen meteen toetreedt tot de Women’s WorldTour.

De aankondiging van de Ronde van Romandië voor vrouwen zorgde meteen voor enthousiasme, schrijft de organisatie in een perscommuniqué. Sponsors en etappesteden werden aangetrokken en de wedstrijd wordt rechtstreeks vastgelegd door de Zwitserse nationale televisieomroep RTS. “Het is een teken van hoge verwachtingen”, zegt koersdirecteur Richard Chassot.

“De groei van het vrouwenwielrennen verdient een dergelijke erkenning. En de kers op de taart zal zijn om een Zwitserse ploeg aan de start te hebben. We zijn er trots op dit nieuwe evenement op de wereld te zetten”, aldus Chassot.

Drie etappes

De wedstrijd wordt in drie etappes verreden: eerst een etappe door Lausanne, dan een bergrit van Sion naar skioord Thyon 2000 en de ronde eindigt in Genève. In deze stad die wordt doorkruist door de rivier de Rhône eindigde in 1947 ook de eerste Ronde van Romandië voor mannen. De startplaats voor de laatste etappe moet nog worden bevestigd.

Ronde van Romandië voor vrouwen 2021 (7-9 oktober)

1. Lausanne – Lausanne

2. Sion – Thyon 2000

3. n.n.b. – Genève