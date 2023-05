Nieuwe rol voor Ilan Van Wilder in Giro: “Heb aanleg voor grote rondes”

Ilan Van Wilder begon aan de Giro d’Italia als meesterknecht van Remco Evenepoel. Na het uitvallen van de wereldkampioen en vier andere ploegmaten kan Van Wilder plots voor zijn eigen kansen gaan. “Het exclusieve kopmanschap komt voor mij te vroeg. Het hoeft nog niet echt”

Van Wilder reed vorig jaar nog een uitstekende Ronde van Spanje in dienst van Evenepoel. Voor Van Wilder was die grote ronde overigens een zeer belangrijk moment in zijn carrière. “Ik ben daar sterker uitgekomen en heb een stap vooruitgezet. Zeker qua uithoudingsvermogen. Ik was niet oververmoeid, wat aangaf dat ik zo’n grote ronde echt wel goed verteer. En dat ik er aanleg voor heb. Dat is interessante informatie met het oog op de toekomst”, vertelde de Belg aan Het Laatste Nieuws.

“Ik leer enorm veel bij in de dienende rol voor Remco, maar ik ben nog veel te jong om me daar uitsluitend op toe te leggen. Ik wil zelf ook nog mijn grenzen blijven aftasten en zien waar ik ergens kan geraken”, aldus Van Wilder. “Exclusief kopmanschap in bijvoorbeeld de Vuelta komt voor mij te vroeg. Het hoeft nog niet echt. Geef me maar eerder wat korter rondewerk na de Ronde van Italië. Daar zal ik al heel content mee zijn.”

