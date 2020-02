Nieuwe ritzege voor Restrepo in Rwanda, Ligthart vijfde donderdag 27 februari 2020 om 12:28

Jhonatan Restrepo heeft de vijfde etappe van de Tour du Rwanda op zijn naam geschreven. De Colombiaanse coureur van Androni Giocattoli-Sidermec beschikte na slechts 84 kilometer in Musanze over de snelste sprint. Eerder won Restrepo ook al de derde rit in Rwanda.

Restrepo verwees de Fransman Romain Cardis van Total Direct Energie naar de tweede plaats. Klassementsleider Natnael Tesfatsion (selectie Eritrea) eindigde als derde. Pim Ligthart sprintte daarachter naar de vijfde plaats in de daguitslag.

Tesfatsion wist zijn voorsprong in het klassement nog wat verder uit te breiden door zijn derde plek in de rit. Zijn voorsprong op thuisrijder Moise Mugisha is nu 2:11 minuut. De Zuid-Afrikaan Kent Main is derde op 3.22 minuut.