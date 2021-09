Nieuwe ontwikkelingen in het vrouwenwielrennen krijgen vorm

De UCI heeft nieuwe ontwikkelingen in het vrouwenwielrennen gepresenteerd. Het managementcomité van de internationale wielerunie introduceert onder meer de status van neoprof bij de ploegen van Womens WorldTour-niveau. Dit gaat gelden voor rensters die jonger zijn dan 23 jaar, zoals dat ook bij de mannen geldt.

Daarnaast heeft de UCI plannen bevestigd om het minimumsalaris in het vrouwenwielrennen te reguleren. Dat betekent dat in 2023 het minimumsalaris voor Women’s WorldTour-ploegen gelijk is aan de minimumsalaris bij UCI ProTeams bij de mannen. Het doel van de wielerunie is om dat minimum voor vrouwenploegen zo snel mogelijk gelijk te trekken met de UCI WorldTeams bij de mannen.

Steeds meer teams op het hoogste niveau hebben een mannen- en vrouwenploeg. Dat is de UCI ook niet ontgaan en ook zeer welkom volgens de wielerunie. Mede daarom gaat de UCI vanaf 2026 de toekenning van WorldTour- en Women’s WorldTour-licenties op elkaar afstemmen. De huidige licenties op het hoogste niveau lopen eind 2023 af. De UCI wil 2024 en 2025 gebruiken als transitieperiode voor ploegen.

Tot slot: de nieuw aangekondigde Ronde van Romandië voor vrouwen treedt volgend seizoen meteen toe tot de Women’s WorldTour.