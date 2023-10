Youri IJnsen • woensdag 18 oktober 2023 om 15:48

Allinq-ploeg maakt definitief een doorstart, trekt Schulting en Visser aan

Allinq zal toch niet verdwijnen uit het wielerpeloton. Die ploeg was gebouwd op de Stichting Wielerpromotie IJsselstreek en van daaruit volgt een doorstart. Bronnen rondom het continentale team Allinq bevestigen dat aan WielerFlits. Met Peter Schulting is de benodigde ervaring binnengehaald en ook Guillaume Visser komt het team versterken.

Achter de schermen is men in Overijssel onder leiding van het nieuwe bestuur en management van de ploeg hard bezig om de ploeg voor komend jaar gestalte te geven. Er zijn op dit moment dertien renners vastgelegd voor 2024. Daartoe behoren in ieder geval zeven renners van het huidige Allinq.

Verder komen er vier renners over van Scorpions Racing, dat na dit seizoen verdwijnt. Daarnaast komen een aantal andere namen over die nu bij andere Nederlandse Continental-teams rijden. Met de 36-jarige Peter Schulting, die na vier jaar vertrekt bij VolkerWessels, en de 23-jarige Guillaume Visser (BEAT) heeft de ploeg twee nieuwe renners aangetrokken voor 2024.

Ook de huidige Allinq-kopman Rick Ottema blijft bij de ploeg, daar is vorige week een akkoord over bereikt. Het team streeft ernaar om het team te vullen naar het maximale aantal van zestien renners. Daarbij moeten een aantal ervaren mannen zitten, omdat het nieuwe team al veel jonge namen heeft vastgelegd. De nieuwe kern van de ploeg – waarvan nog geen sponsor bekend is – moet uit minstens acht beloften bestaan.

Licentie-aanvraag

Inmiddels is bij de KNWU voor volgend jaar een Continental-licentie aangevraagd en zodra de portal van de UCI open is, zal de Stichting Wielerpromotie IJsselstreek dat ook bij de mondiale wielerbond doen. Voor 1 november staat dat te gebeuren en dus zal er binnen een maand meer duidelijkheid zijn over de toekomst van de Allinq-ploeg.

De gesprekken met verschillende partners lopen en dat ziet er volgens ingewijden goed uit. Als de ploeg het voor elkaar krijgt om zestien renners vast te leggen, gaat de formatie een dubbel programma rijden. Daarbinnen zullen de U23 Road Series en beloftenkoersen zoals de Carpathian Couriers Race een belangrijke rol in spelen. Marc Zonnebelt keert terug als ploegleider.