Nieuwe meerdaagse voor vrouwen in Franse Pyreneeën

Er staat een nieuwe, driedaagse koers door de Pyreneeën op de vrouwenkalender. Van 5 tot en met 7 augustus, in de week na het einde van de Tour de France Femmes, wordt de Tour Féminin International des Pyrénées (2.1) verreden. Met onder andere een finish op de Col du Soulor belooft het een zware wedstrijd te worden.

Op de openingsdag staan er twee ritten gepland. Eerst is er een ploegentijdrit van Artiguelouve naar Lacq, daarna volgt er een omloop rond Pau. Daags nadien wordt er gestart in Pierrefitte-Nestalas, vanwaar de rensters koers zetten richting de Col du Soulor. De Col du Soulor betreft het eerste deel van de Col d’Aubisque. Op de slotdag zal de start en finish in Lourdes zijn.

De Tour de France Femmes, waar veel toppers een groot doel van gemaakt hebben, eindigt op 31 juli. Het is nog onbekend welke rensters na de Ronde van Frankrijk voor vrouwen ook de Tour Féminin International des Pyrénées zullen betwisten. Het uiteindelijke doel van deze Pyreneeënwedstrijd is om toe te treden tot de WorldTour, valt te lezen op de site van de organisatie.