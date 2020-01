Nieuwe koppelgenoot voor Wim Stroetinga in Zesdaagse Bremen woensdag 8 januari 2020 om 17:56

Wim Stroetinga begint aan de zijde van Nico Selenati aan de Zesdaagse van Bremen. Eerst was de Nederlander, gisteren in Rotterdam nog winnaar van de Wooning Zesdaagse, gekoppeld aan Domenic Weinstein, maar die kampt met knieproblemen. Daarop werd de Zwitser Selenati benaderd.

Niet alleen Stroetinga kreeg een nieuwe teamgenoot aangewezen, maar dat geldt ook voor Felix English. Mark Downey, de beoogde ploegmaat van de Ier, moest noodgedwongen bedanken voor zijn deelname, omdat hij later deze maand in actie komt tijdens de Wereldbeker in Milton, Canada. English vormt daardoor nu een duo met Luca Felix Happke, die afgelopen dagen in Rotterdam deelnam aan de U23-zesdaagse.

De Zesdaagse van Bremen 2020 wordt gehouden van 9 tot en met 14 januari.

Deelnemerslijst Zesdaagse van Bremen 2020

1. / Kenny De Ketele – Nils Politt

2. / Tristan Marguet – Maximilian Beyer

3. / Henning Bommel – Roy Pieters

4. / Moritz Malcharek – Melvin van Zijl

5. / Moreno De Pauw – Leon Rohde

6. / Andreas Graf – Marc Hester

7. / Wim Stroetinga – Nico Selenati

8. / Bryan Boussaer – Stephen Bradbury

9. / Theo Reinhardt – Morgan Kneisky

10. / Oliver Wulff Frederiksen – Moritz Augenstein

11. / Joshua Harrison – Hans Pirius

12. / Luca Felix Happke – Felix English