Winst Zesdaagse Rotterdam voor Stroetinga-Havik na fraaie slotdag dinsdag 7 januari 2020 om 23:00

Wim Stroetinga en Yoeri Havik hebben de 38e Wooning Zesdaagse op hun naam geschreven. Aan de slotavond begonnen ze als tweede, maar op de slotdag draaiden ze de rollen helemaal om. Na de tweede plaats in 2018 en de derde plek vorig jaar, is dit hun eerste gezamenlijke overwinning in Rotterdam.

Dit bericht wordt aangevuld.

38e Wooning Zesdaagse

Eindstand

1. / Wim Stroetinga-Yoeri Havik – 384 punten

2. / Jan-Willem van Schip-Moreno De Pauw – 224 punten en 1 ronde

3. / Kenny De Ketele-Robbe Ghys – 240 punten en 2 ronden

4. / Iljo Keisse-Niki Terpstra – 338 punten en 3 ronden

5. / Roger Kluge-Tosh Van der Sande – 320 punten en 3 ronden

6. / Maximilian Beyer-Sebastián Mora – 152 punten en 4 ronden

7. / Marc Hester-Oliver Wulff Frederiksen – 174 punten en 6 ronden

8. / Ramon Sinkeldam-Maikel Zijlaard – 124 punten en 6 ronden

9. / Jesper Asselman-Etienne van Empel – 172 punten en 7 ronden

10. / Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski – 102 punten en 7 ronden

11. / Lindsay De Vylder-Jules Hesters – 152 punten en 8 ronden

12. / Felix English-Marc Potts – 24 punten en 24 ronden