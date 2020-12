Nieuwe kaakoperatie Martijn Tusveld: “Lang proces”

Op zondag 10 maart 2019 kwam wielrenner Martijn Tusveld lelijk ten val in Parijs-Nice, met onder meer een kaakbreuk tot gevolg. Ruim anderhalf jaar later ondervindt de 27-jarige coureur van Team Sunweb nog steeds de gevolgen van de crash. Hij is afgelopen maandag in het UMC Utrecht succesvol geopereerd aan zijn kaak.

“Ja, dit is nog steeds van die crash”, vertelt Tusveld aan RTV Utrecht. “Het is een lang proces om daarvan te herstellen, maar gelukkig kon deze operatie doorgaan. Eigenlijk was de ingreep gepland voor november, maar die is telkens uitgesteld door de coronacijfers. Daarom ben ik blij dat het nu nog door kon gaan.”

Transplantatie

Er is een bot getransplanteerd naar zijn bovenkaak, legt de renner van Team Sunweb (dat volgend jaar Team DSM heet) uit. “Er is een stuk bot van achter mijn verstandskies weggehaald en aan de voorkant van mijn bovenkaak gezet. Door dat bot te plaatsen, zorgen ze ervoor dat over een paar maanden implantaten in kunnen komen”, aldus Tusveld.

“Omdat de operatie nu door kon gaan, duurt het nog zes of zeven maanden en dan heb ik echt implantaten in mijn mond. Dan ben ik helemaal klaar met het herstel”, geeft hij aan. Wel kan Tusveld nog even niet trainen. “Nu moet ik nog twee weken rust hebben.”

Over enkele maanden wacht Tusveld nog een operatie om de implantaten te zetten in zijn kaak. “Die schijnt niet ingrijpend te zijn. Nu moeten er gewoon een aantal maanden overheen om het bot te laten herstellen, voordat ze het kunnen afmaken”, zegt hij.