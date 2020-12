DSM nieuwe hoofdsponsor Team Sunweb

Vakantieaanbieder Sunweb heeft vanwege de coronacrisis besloten om zich terug te trekken als titelsponsor van de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Het bedrijf wil zich focussen op zijn personeel en klanten, maar zal wel partner blijven van de WorldTour-formatie. Team Sunweb gaat vanaf 1 januari verder als Team DSM.

Het nieuws werd bekendgemaakt op de teampresentatie van de ploeg, De formatie zal in 2021 dus door het leven gaan als Team DSM. DSM, de nieuwe hoofdsponsor, is een Nederlands chemiebedrijf met een internationale uitstraling. Ze zijn vooral bekend vanwege hun inspanningen op het gebied van de fijnchemie en biotechnologie.

Sunweb blijft wel betrokken bij de ploeg, maar zal dus niet meer in de naam van de ploeg terug te vinden zijn. “De cirkel is rond”, zo liet Tim Van den Bergh, commercieel directeur van Sunweb, weten tijdens de presentatie. Volgens Van den Bergh kwamen de doelen van de sponsor en de ploeg niet meer met elkaar overeen.

“We zijn geraakt door de coronacrisis, waardoor we op een kruispunt kwamen te staan. We moeten ons focussen op onze corebusiness focussen om deze crisis door te komen.’ Er is, net zoals met Sunweb het geval was in 2017, een lengte van de overeenkomst naar buiten gebracht. Over het budget worden eveneens geen uitspraken gedaan.