Nieuwe juniorenploeg Streetjump-ABLOC in fluoriserend geel

De nieuwe juniorenploeg van de continentale ploeg van ABLOC CT heeft een opvallend tenue gepresenteerd voor 2022. Het Streetjump-ABLOC Development Team kiest voor een truitje dat voornamelijk fluoriserend geel is.

Het ontwerp van het tricot van de U19-ploeg komt bekend voor, want het heeft dezelfde indeling als het ABLOC-tenue van afgelopen seizoen. De grote verandering is de gele kleur die thuishoort bij sponsor Streetjump, dat locaties huisvest met een indoor trampolinepark.

Eind november presenteerde ABLOC CT haar nieuwe juniorenteam voor volgend jaar. Het doel is om via die ploeg renners klaar te stomen voor het continentale wielrennen. Er is ook een Regioteam Noord-Holland opgericht om andere renners op te vangen, die nog niet goed genoeg zijn voor ABLOC.

Het nieuwe tenue van ABLOC CT is nog niet bekendgemaakt. Afgelopen jaar was de kleurencombinatie van dat team lichtblauw-zwart-wit.

foto: Streetjump-ABLOC Development Team