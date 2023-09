Youri IJnsen • vrijdag 8 september 2023 om 13:48

Nieuwe hoop voor Nederlandse renners van wie de ploeg stopt

Rikkert Vliek is in de zoektocht naar nieuwe renners en stafleden voor 2024 uitgekomen bij Scorpions Racing. Zoals het er nu naar uitziet, maken enkele renners van die ploeg in 2024 de overstap naar het team dat we nu kennen als Allinq. Ploegleider Marc Zonnebelt kan terugkeren bij zijn oude ploeg, weet WielerFlits.

Vliek nam eerder deze week het management bij de Allinq-ploeg over van Erik Dekker, die om onduidelijke redenen al na een paar maanden is vertrokken. Die Overijsselse formatie moet verder zonder hoofdsponsor Allinq, ondanks dat er afgelopen zomer nog sprake was van een verlenging van het sponsorcontract tot eind 2025. De officiële lezing is dat Allinq vertrekt omdat de oorspronkelijke ambitie van het bedrijf is waargemaakt.

Scorpions Racing kwam dan weer ten einde vanwege financiële problemen. Saillant detail: Zonnebelt begon dit jaar als ploegleider bij Allinq, maar moest daar na een financieel geschil met Dekker vertrekken. Naderhand voegde Zonnebelt zich bij Scorpions Racing, waar hij de honneurs waarnam van de vertrokken Arthur van Dam en René Kos. Zonnebelt nam tevens een aantal stafleden mee.

Achter de schermen is Vliek bezig met het opzetten van een continentale ploeg voor volgend jaar. Dat lijkt de goede kant op te gaan. De manager bevestigde eerder aan WielerFlits dat de renners die bij Allinq nog een contract voor 2024 hadden, ook volgend jaar onder zijn vleugels zullen rijden. Dat zijn Mike Vliek (zoon van), Pepijn Veenings, Arne Peters, Lars Rouffaer, Mike Bronswijk en Elmar Abma.

Bij Scorpions hadden liefst tien coureurs nog een doorlopend contract. Dat waren Vincent van Dorp, Jasper Huitema, Hugo Kars, Quint van der Leeuw, Wessel Mouris, Marvin Peters, Nathan Székely, Lucas van de Vosse, Niek Voogt en Justus Willemsen. Enkelen van hen zullen met Zonnebelt meegaan naar wat nu nog Allinq is. Daarentegen koerst Mouris volgend jaar voor Metec-Solarwat, terwijl Voogt ook elders onderdak heeft gevonden.

Eerder dit jaar spraken Arjan Fidder (Scorpions) en Dekker (Allinq) over een samenwerking tussen de twee ploegen. Die laatste zag er toen geen heil in. Over de ambitie van de nieuwe teammanager komt binnenkort meer duidelijkheid, als de ploeg met een persbericht naar buiten treedt. Vliek noemde het eerder deze week nog ’te prematuur om er iets over te zeggen’. Van een fusie is absoluut geen sprake.